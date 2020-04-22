Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проходит проверку на коронавирус

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции после информации о заражении нескольких сотрудников администрации региона, сообщил представитель пресс-службы областного правительства.

РИА «Новости». «Александр Дрозденко сдаёт анализ как контактное лицо, работает с сегодняшнего дня удалённо», — сказал собеседник

Ранее губернатор сообщил в своём аккаунте в Instagram, что у нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.

В Ленинградской области — 496 заболевших коронавирусной инфекцией, поправились 33 человека.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

Вам будет интересно Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников администрации Ленобласти В администрации Ленобласти несколько сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщил Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте. В связи с этим правительство Ленобласти... 21.04.2020 196

В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.