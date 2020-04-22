В апреле платежи за электроэнергию упали на 7%

Минэнерго фиксирует снижение платежной дисциплины за последние три недели апреля.
По словам министра энергетики Александра Новака, собираемость платежей за электроэнергию в России с начала апреля упала на 7% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом он допустил, что ситуация в дальнейшем может ухудшиться.
Министр отметил, что с платежами за тепловую энергию дела обстоит еще хуже.
«Что касается теплоснабжения, то здесь ситуация несколько похуже, чем в электроэнергетике. Уровень платежей составил порядка 80% в апреле месяце. Основные неплательщики — это предприятия жилищно-коммунального хозяйства и надо отметить, что мы видим и неплатежи со стороны бюджетных потребителей», — сказал Новак.
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