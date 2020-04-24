В Кингисеппе на пожаре погиб мужчина

Инцидент произошел вечером 23 апреля на 1 линии в Кингисеппе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании потупила на пульт дежурного в 18:51.

Прибывшие на место происшествие спасатели тушили возгорание на площади 10 квадратных метров. В 19:20 пожар был ликвидирован.

Во время тушения пожара в квартире было обнаружено лето мужчины. Также из других квартир были эвакуированы 10 человек.

Вам будет интересно Военные пожарные расчеты усилены в Ленобласти В связи с началом пожароопасного сезона в соединениях и воинских частях общевойсковой армии, дислоцированной в Ленобласти, создано более 20 пожарных... 23.04.2020 28

По факту происшествия будет проведена проверка.