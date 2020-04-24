Роспотребнадзор дал рекомендации салонам красоты по работе в период пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы салонов красоты и других предприятий сферы услуг для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Копия документа есть в распоряжении ivbg.ru.

Так, ведомство советует перед открытием салона красоты или парикмахерской проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Ежедневно перед началом работы сотрудникам необходимо измерить температуру.

Обслуживать посетителей рекомендуется только по предварительной записи с перерывом в 20 минут, чтобы исключить контакты. Посетители не должны ожидать обслуживание внутри помещения, при непредвиденном скоплении людей, необходимо соблюдение дистанции в 1,5 метра.

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Рекомендуется отказаться от предложения клиентам напитков, работникам также не следует употреблять пищу на рабочем месте. К слову, сотрудники должны работать в масках, которые нужно менять каждые три часа вне зависимости от того, одноразовые они или многоразовые. Средства индивидуальной защиты: пижаму, медицинский халат, шапочку, перчатки, тапочки следует стирать ежедневно.

Помещение, где оказывается услуга, должно проветриваться каждые два часа, а после завершения обслуживания каждого клиента проводится уборка с дезинфицирующими средствами.

Напомним, до конца недели будет принято решение об открытии салоны красоты в Ленобласти, но только в тех населенных пунктах, где зарегистрировано незначительное число заболевших.