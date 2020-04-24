Труп женщины, пропавшей 26 марта, нашли в озере возле Приладожского

23 апреля около 10:30 в полицию Приозерского района сообщили о женском трупе в Гусином озере, в метре от берега, около поселка Приладожское Приозерского района.

Личность погибшей установлена – ей оказалась 57-летняя местная жительница, упавшая с пирса возле частного дома на Гусином озере еще 26 марта 2020 года. Следы насилия на теле не зафиксированы. Точные причины и обстоятельства смерти установит экспертиза.