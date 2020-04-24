Озноб, потеря обоняния: список симптомов коронавируса расширили

В инструкции, опубликованной на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, расширили список симптомов коронавируса.

Изначально перечислялись три основных симптома: высокая температура, кашель и одышка. Позже в список добавили озноб, чувство усталости, боль в мышцах, головную боль, боль в горле, а также потерю обоняния.

Кроме того, указаны четыре состояния, которые требуют безотлагательной медицинской помощи — затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди, спутанность сознания и цианоз.

Ранее были названы населенные пункты Ленинградской области, где выявлены новые зараженные коронавирусом. По состоянию на 24 апреля в 47 регионе выявлено 615 заболевших.