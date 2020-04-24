Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России впервые с октября 2019 года снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5,5%.

Такое решение принято сегодня, 24 апреля, на заседании Совета директоров, сообщается на сайте ЦБ России.

Принимая решение, регулятор исходил из того, что ограничительные меры по коронавирусу негативно отражаются на экономике России. Также добавляет негатива существенное снижение цен на нефть. Ставка и дальше будет опускаться, если в этом будет необходимость.

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Также Центробанк прогнозирует, что по итогам 2020 года инфляция может составить от 3,8 до 4,8%, позже стабилизируется в районе 4%.