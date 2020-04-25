Тело школьника обнаружено в одном из домов в Черкасово

Вчера вечером, 24 апреля, в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи. В одном из домов поселка Черкасово Выборгского района найдено тело подростка.

По предварительной информации, речь идет о 14-летнем ученике 8 класса одной из выборгских школ. Тело направлено в морг на экспертизу.

Мать погибшего работает инспектором налоговой службы, а отец является временно безработным. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге подросток отравился неизвестным веществом. По информации правоохранительных органов, подросток пришел в гости к своему знакомому и сообщил ему, что плохо себя чувствует.