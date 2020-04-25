Жителей Ленобласти 26 апреля ждет мокрый снег с дождем

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 26 апреля ждет облачная с прояснениями погода.

Кроме того, синоптики обещают ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью ожидается юго-западный, западный 3-8 м/с, днем западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от -4 до +1 градуса, днем от +4 до +9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.