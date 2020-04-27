Адвокат просит отпустить историка Соколова домой из-за угрозы коронавируса

В конце мая суд рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия.

Об этом рассказал адвокат Александр Почуев в своем канале в WhatsApp. Так, он намерен 21 мая убедить судью Петербургского городского округа, что в связи с угрозой коронавируса и отсутствием возможности видеться с пожилыми родителями Соколову в СИЗО не место.

Сейчас Соколов находится в Крестах, его арест продлили до сентября 2020 года. Рассмотрение дела назначено на 13 мая.

Следствие считает, что историк убил сожительниц-аспирантку 8 ноября выстрелом из обреза. Останки он по частям выкинул в Мойку, но вместе с одной из частей тела упал сам. Сам обвиняемый такую версию не отрицает.

Ранее адвокат рассказал о состоянии дел Соколова. По его словам, подзащитный перестал думать о суициде, но все равно требует для себя смертной казни.