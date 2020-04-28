В Ленобласти от укусов клещей уже пострадали 200 человек

Роспотребнадзор Ленобласти сообщает об активности клещей в регионе: по состоянию на 28 апреля от их укусов пострадали уже 200 человек.
В ведомстве отмечают, что от клещей пострадали жители всех 17 районов Ленобласти. Больше всего случаев зарегистрировано в Гатчинском, Волховском и Тосненском, Сланцевском, во Всеволожском и Киришском, в Лужском, в Подпорожском районах.
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