Прибывшую из США в Санкт-Петербург пенсионерку оштрафуют за нарушение самоизоляции

Прибывшая из США пенсионерка привлечена к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Пятнадцатого апреля жительница Приморского района 59-летняя Анаит прибыла в Санкт-Петербург из города Нью-Йорк (США). По прибытии пенсионерке было выдано предписание о соблюдении режима самоизоляции… Однако сотрудниками полиции установлено, что женщина не соблюдала предписанный режим, покидала квартиру и свободно передвигалась по району, встречаясь с другими людьми», — говорится в сообщении.

В отношении женщины составлен протокол по статье 6.3 КоАП Россия «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.

Вам будет интересно Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 28 апреля Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции. По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 3 млн человек.... 28.04.2020 71

В Петербурге зафиксировано 3238 случаев заражения, умерли 27 человек, выздоровели 518 человек.