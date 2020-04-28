Прибывшую из США в Санкт-Петербург пенсионерку оштрафуют за нарушение самоизоляции

Прибывшая из США пенсионерка привлечена к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В отношении женщины составлен протокол по статье 6.3 КоАП Россия «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
В Петербурге зафиксировано 3238 случаев заражения, умерли 27 человек, выздоровели 518 человек.