В России предложили наказывать чиновников за хамство

Госслужащих за хамство и оскорбления в отношении граждан предложили штрафовать или отстранять от работы.

В Госдуму внесут законопроект о наказании чиновников за хамство. Глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что поправки будут внесены в новую версию КоАПа. Они внесут коррективы в уже существующую статью «Оскорбления». В связи с новыми правилами, чиновникам будет грозить не только крупный штраф, но и возможная дисквалификация.

Так, при первом нарушении чиновников могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или отстранить от работы на год, при повторном — на срок до двух лет или штраф от 100 до 150 тысяч рублей.