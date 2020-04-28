Видео: Ленинградский зоопарк показал шумную прогулку двухмесячный козлят 

В начале марта в Ленинградском зоопарке родились 11 козлят. Несколько недель назад их стали выпускать для прогулки на улицу.
На кадрах, опубликованных в Instagram, двухмесячные козлята — 9 карликовых камерунских коз и 2 нубийские козы — весело скачут по двору, пробуют сено и пытаются бороться друг с другом. Интернет-пользователей предупредили, что на видео очень много звука “меее…”
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07.04.2020 447