Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 29 апреля

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 3,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 217 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 954 тысяч человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 232128 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Италии, где насчитывают 201505 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 035 765 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 29 апреля, число заразившихся коронавирусом составляло 93558 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.