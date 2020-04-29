Много некачественного молока выявлено в магазинах Петербурга

Согласно данным организации «Общественный контроль», в 8 из 10 приобретенных для проверки образцах молока в Петербурге почти полностью отсутствовал молочный жир.

Некачественное молоко, попавшее на прилавки в обход системы «Меркурий», обнаружено в супермаркетах «Верный», «Народный» и «Семишагофф». В 8 из 10 приобретенных для проверки образцах молочный жир был заменен на растительный.

Три марки фальсификата из пяти имеют бренды «Мещерские росы», «Зеленая лужайка» и ООО «Лавина» – продукция не соответствует ГОСТ по массовым долям белка и жира. Наиболее некачественная продукция – молоко от АО «Маслосырзавод Славянский», нет молочного жира, а концентрация растительного жира превышена.

Эксперты признали качественным молоко «Клевер» от «Пискаревского завода» и ТМ «То, что надо!».