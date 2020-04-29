Дистанционное обучение в Ленобласти прервут на “каникулы” с 1 по 11 мая

С 1 по 11 мая школьники Ленобласти уйдут на дополнительные каникулы.

Комитет общего и профессионального образования Ленобласти рекомендовал руководителям учреждений приостановить дистанционное занятие с 1 по 11 мая включительно.

Также в письме рекомендуется предусмотреть возможность досрочного завершения учебного года по письменному заявлению родителей или законных представителей учащихся.

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Напомним, с 6 апреля ленинградские школьники из-за пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение. В помощь для учащихся Ленобласти и их родителей запустили официальный Telegram-канал “Дети дома. Дистанционное обучение в Ленобласти” — @deti_doma_LO. На канале будут публиковать актуальную информацию, новости и рекомендации о дистанционном обучении.