Жители Ленобласти активно вступают в ряды добровольцев

За месяц работы волонтерских штабов в Ленобласти многие жители вне зависимости от профессии выразили желание помочь во время пандемии.

В день добровольцы обрабатывают по 10-20 заявок от нуждающихся в помощи одиноких стариков, инвалидов, многодетных семей и всех, кто вынужден находится на изоляции. Волонтеры приносят им продукты, лекарства и товары первой необходимости.

Вам будет интересно Волонтеры купили продукты для пенсионеров на пожертвования в Выборге Вчера, 28 апреля, неравнодушные выборжцы приняли участие в акции, в ходе который была доставлена продуктовая помощь нуждающимся. Организаторами акции являются московский... 28.04.2020 113

В ряды волонтеров вступают вне зависимости от возраста и профессий: предприниматели, студенты, сотрудники областных промышленных предприятий, домов культуры, тренерский состав районных спортивных школ, педагоги общеобразовательных школ и колледжей, священники.