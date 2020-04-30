Шахматисты из Ленобласти взяли «серебро» и «бронзу» на Международном онлайн-турнире 

Шахматисты Ленобласти показали достойный результат на Международном онлайн-турнире ChessMates.

Анастасия Синицына из Кингисеппа заняла второе место в общем зачете в возрастной категории до 16 лет. Егор Курченко из Волхова занял третье место в возрастной категории до 14 лет.

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Ранее сборная Ленобласти заняла второе место в международном шахматном интернет-турнире International Online Chess Kids.