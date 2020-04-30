Весенне-полевые работы в Ленобласти ведутся по графику

Александр Дрозденко в интервью «ЛенТВ24» рассказал, что производители сельскохозяйственных товаров не испытывают проблем с материалами, а полевые работы проводятся по графику.

«Мы опережающим авансом перечислили все платежи сельскому хозяйству для того, чтобы они могли работать», – сообщил Александр Дрозденко

По словам губернатора Ленобласти, благодаря произведенным вперед выплатам в рамках поддержки сельского хозяйства со стороны региона, производители сельскохозяйственных товаров не испытывают недостатка в горюче смазочных материалах, минеральных удобрениях и запчастях.