В ВОЗ предупредили о неизбежной второй волне коронавируса

Вероятность избежать второй волны коронавирусной инфекции в мире мала, она может случиться, когда население расслабится. Так считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

“Вирус никуда не уходит. Так что второй скачок может случиться, когда население расслабится, но насколько эта вторая волна будет высокая — зависит от того, как быстро будет реагировать система здравоохранения и общая система», — сказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что пока нет вакцины, вероятность второй волны вируса остается. И будет очень хорошо, если эту волну получится остановить на стадии очага.

Вам будет интересно Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 30 апреля Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции. По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 3,2 млн человек.... 30.04.2020 229

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировано 7 099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших – 106 498 человек. За весь период умерло 1 073 человека с коронавирусом, выздоровели – 11 619 человек.