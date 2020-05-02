За сутки в Ленобласти подтвердили 46 случаев заражения коронавирусом

Согласно последним данным оперативного штаба на 2 мая, в России за сутки зафиксировано 9623 случая заражения коронавирусом.

Уточняется, что из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 57 летальных исходов. Полностью выздоровели за сутки 1793 человека.

В Ленинградской области подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом (всего 975), в Петербурге — 323 (всего 4 734).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.