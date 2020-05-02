Виолончелист «Таврического» даст онлайн-концерт

Виолончелист областного оркестра «Таврический» Игорь Ботвин выступит в здании вокзала Приозерска с онлайн-концертом 5 мая. Мероприятие будет сопровождаться трансляцией.

«Когда мы организовывали онлайн-трансляцию пасхального концерта из церкви Св. Георгия, то и не задумывались о продолжении. А формат многим понравился. Оркестр «Таврический» активно поддержал идею провести серию подобных «карантинных» сольных концертов», – рассказал председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Начало концерта в 13 часов. Программой предусмотрены как классические произведения, так и популярные композиции. Концерт будет транслироваться на телеканале «ЛенТВ24», а также в социальных сетях.