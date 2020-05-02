В Пикалево продолжаются антикоронавирусные рейды

Сегодня, 2 мая, в Пикалево Бокситогорского района продолжается патрулирование общественных мест в поисках нарушителей самоизоляции и коронавирусных ограничений.

Участие принимают сотрудник правоохранительных органов, дружинник, по одному представителю от комитета по местному самоуправлению Ленобласти и органов местного самоуправления.

По состоянию на 13 часов, проведено шесть профилактических бесед, проверено 29 общественных территорий, в том числе спортивных и детских площадок. Также проводится дезинфекция.

На въезде в город выставлены два поста ДПС, задействованы четыре сотрудника ОМВД.