Участковый смог достучаться до квартиры с трупом в Выборге

В полицию 30 апреля обратился граждан и сообщил, что в доме по Октябрьской улице в Выборге происходит потасовка. Прибывший на место участковый не смог достучаться до людей, находившихся в квартире.

Далее он позвонил по телефону заявителя, прислушиваясь к звукам за стенами, но ничего не услышал. Тогда участковый развернулся и ушел, но на следующее утро вернулся — ему открыли, сообщает 47news.

Участковый стал интересоваться причинами шума и услышал в ответ, что ничего серьезного не произошло — просто убили человека. Вскоре подъехали оперативники и следователь.

Подозреваемой в убийстве 50-летнего мужчины стала 47-летняя хозяйка квартиры. Она пояснила, что распивала спиртное с будущей жертвой, после чего произошла ссора. Тогда женщина схватилась за нож.

В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения.