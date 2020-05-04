У спикера парламента Ленобласти обнаружили коронавирус

Заражённым оказался спикер законодательного собрания региона Сергей Бебенин.

По информации пресс-службы парламента, спикер в настоящее время находится на самоизоляции.

Отмечается, что Бебенин находится в группе риска, так как ему 68 лет. Симптомов заболевания у него нет.

Напомним, что коронавирус был диагностирован еще у двоих сотрудников областного парламента. В связи со сложившейся ситуацией губернатор Ленобласти и другие госслужащие находятся на самоизоляции. Работа в парламенте продолжается в удалённом режиме.