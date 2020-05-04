Главврач ГБУЗЛО «Кировская межрайонная больница» поддерживает поправки в Конституцию

Главврач ГБУЗЛО «Кировская межрайонная больница» Александр Жарков высказался в пользу поправок в Конституцию России.

— Поправки в Конституции фактически закрепляют право гражданина Российской Федерации в независимости от места проживания на получение доступной и качественной медицинской помощи. В случае не соблюдения данного критерия со стороны причастных органов, это будет восприниматься как нарушение главного закона страны. Этот принцип ответственности перед гражданами и государством носит совершенно иной характер, — сообщил Александр Жарков.

— На сегодняшний день уже недостаточно предоставить гарантированную бесплатную медицинскую помощь. Качество и доступность играют первоочередную роль в оказании медицинской помощи и являются основными задачами, стоящими перед системой здравоохранения вне зависимости какая это система — федеральная, региональная или муниципальная. Это закрепляется конституционно! – сообщил главврач.

— Главные цели национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» – снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта и ряд других. Кроме того, акцент сделан также на обеспечение необходимой доступности для населения жителей малых городов и населённых пунктов, где медицинская помощь располагается на отдалённом расстоянии, — отметил он.