В суды Вологодской области поступило более тысячи дел о нарушении самоизоляции

С 15 по 30 апреля в районные суды Вологодской области поступило 1094 материала по делам об административных правонарушениях, которые касаются невыполнения правил поведения при введённом режиме повышенной готовности, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Также 58 материалов возвращены или направлены по подсудности, уточнили в пресс-службе, остальные материалы ждут своего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области введён режим самоизоляции для граждан, с 29 апреля для въезда в регион гражданам других областей требуется оформление электронного пропуска. Кроме того, с 1 мая действует обязательный масочный режим при нахождении граждан в общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.