В суды Вологодской области поступило более тысячи дел о нарушении самоизоляции

С 15 по 30 апреля в районные суды Вологодской области поступило 1094 материала по делам об административных правонарушениях, которые касаются невыполнения правил поведения при введённом режиме повышенной готовности, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Из 1094 дел по статье 20.6.1 КоАП РФ 265 рассмотрены по существу. Из них в 164 случаях назначены штрафы от тысячи до трех тысяч рублей, 98 — вынесены предупреждения, 3 – прекращены», — говорится в сообщении.

Также 58 материалов возвращены или направлены по подсудности, уточнили в пресс-службе, остальные материалы ждут своего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области введён режим самоизоляции для граждан, с 29 апреля для въезда в регион гражданам других областей требуется оформление электронного пропуска. Кроме того, с 1 мая действует обязательный масочный режим при нахождении граждан в общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.

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В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.