Россияне стали хуже оценивать свое материальное положение

Порядка 42% опрошенных россиян сообщили об ухудшении своего материального положения во второй половине апреля, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ РФ.

Также до 55% сократилась доля говоривших о неизменности своего положения.

«Основная причина ухудшения материального положения — уменьшение доходов на фоне роста расходов и/или потери работы кем-то из членов семьи», — отмечается в материалах по итогам опроса.

При этом 53% респондентов отметили рост расходов, но в числе причин их увеличения опрошенные чаще стали называть рост цен (33%) и необходимость тратить больше из-за постоянного нахождения дома (9%).