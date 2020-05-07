Утопленника достали из реки возле магазина в Волхове

Автор: Сергей Агутин
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6 мая около 19:30 в полицию Волховского района сообщили об утопленнике, которого нашли в реке возле магазина, расположенного на Волховском проспекте в Волхове.

Прибывшие на место сотрудники полиции не зафиксировали на теле следов насилия. Установлено, что труп долго находился в воде. На вид утопленнику около 35-40 лет. Личность и обстоятельства смерти устанавливаются.

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07.05.2020 46