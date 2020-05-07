В Петербурге открывается очередной амбулаторный пункт для зараженных коронавирусом

В Санкт-Петербурге на улице Есенина с 8 мая начнет принимать пациентов новый амбулаторно-поликлинический пункт для зараженных коронавирусом.

Работу учреждения обеспечивает Медицинский институт имени Березина. Центр развернули за 72 часа, он предусматривает три компьютерных томографа и санпропускник, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Предполагается, что центр сможет обеспечить потребности северных районов города в первичной сортировке пациентов. Всего таких учреждений в городе уже 4 — они позволяют значительно сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои, принять решение о госпитализации.