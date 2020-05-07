“Без маски – не пустим”: магазины Ленобласти готовы возобновить работу с соблюдением всех необходимых мер

В Ленобласти пока закрыты все магазины одежды, но предприниматели и сотрудники не отчаиваются и очень ждут, когда же будет разрешено открыться.

С 12 мая в Ленобласти в некоторых населенных пунктах могут быть смягчены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко. Однако на послабления пойдут только в одном случае – если ленинградцы будут соблюдать ряд мер предосторожности, в том числе и “масочный” режим. Об этом пишет online47.

Об этом просят и сами предприниматели. Ведь от сознательности ленинградцев зависит, сохранится ли их бизнес или закроется уже навсегда, удастся ли вернуться к привычной жизни или ограничения ужесточат.

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В Тихвине один из салонов мужской и женской одежды закрыт с 29 марта, впрочем, как и все остальные подобные торговые точки. Здесь ответственно подошли к запретам.

“У нас есть маски, перчатки, дезинфицирующие средства, в целях защиты мы отпариваем одежду. Вход в магазин – отдельный, можно обеспечить социальную дистанцию между покупателями. Мы заботимся о себе и окружающих и поэтому уже готовы работать с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Сегодня многие тихвинцы эти меры игнорируют, ходят без масок. Однако мы без маски просто не пустим”, — рассказала Online47 продавец-консультант магазина.

Но сотрудники не отчаиваются и очень ждут, когда же будет разрешено открыться. Тем более Тихвин – в числе благополучных населенных пунктов, где вполне можно ждать смягчения ограничений.