“Без маски – не пустим”: магазины Ленобласти готовы возобновить работу с соблюдением всех необходимых мер

В Ленобласти пока закрыты все магазины одежды, но предприниматели и сотрудники не отчаиваются и очень ждут, когда же будет разрешено открыться.
С 12 мая в Ленобласти в некоторых населенных пунктах могут быть смягчены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко. Однако на послабления пойдут только в одном случае – если ленинградцы будут соблюдать ряд мер предосторожности, в том числе и “масочный” режим. Об этом пишет online47.
Об этом просят и сами предприниматели. Ведь от сознательности ленинградцев зависит, сохранится ли их бизнес или закроется уже навсегда, удастся ли вернуться к привычной жизни или ограничения ужесточат.
В Тихвине один из салонов мужской и женской одежды закрыт с 29 марта, впрочем, как и все остальные подобные торговые точки. Здесь ответственно подошли к запретам.
Но сотрудники не отчаиваются и очень ждут, когда же будет разрешено открыться. Тем более Тихвин – в числе благополучных населенных пунктов, где вполне можно ждать смягчения ограничений.