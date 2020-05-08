Видео: в Лужском районе нашли массовое захоронение военнопленных времен ВОВ

Следственный комитет начал проверку в связи с раскопкой останков 134 человек в Лужском районе Ленобласти.

На одном из дачных участков под Лугой обнаружили массовое захоронение гражданских лиц и воинов Советской армии времён Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, началась доследственная проверка по факту нахождения останков людей.

Установлено, что летом 1941 года стремительное наступление немцев было остановлено на Лужском оборонительном рубеже, простиравшемся от Финского залива до озера Ильмень. Луга была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград.

Здесь же немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь “Дулаг-320” для советских военнопленных, который отличался очень жестоким режимом. Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, которые защищали Лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти.

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Во время раскопок были обнаружены останки 134-х советских военнопленных, фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты 33-40 гг СССР, печать. Останки отправили на экспертизу с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти.

Поисковые мероприятия продолжаются и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.