Как сообщают в Роспотребнадзоре, активность COVID-19 зависит от температуры. При жаркой и солнечной погоде вероятность заражения снижается.

При температуре выше 30 °C, солнечных лучах и низком уровне влажности коронавирусная инфекция практически полностью теряет активность. Полная деактивация COVID-19 происходит при температуре 70 °C.