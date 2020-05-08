Стало известно, при какой температуре COVID-19 теряет силу

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают в Роспотребнадзоре, активность COVID-19 зависит от температуры. При жаркой и солнечной погоде вероятность заражения снижается.

При температуре выше 30 °C, солнечных лучах и низком уровне влажности коронавирусная инфекция практически полностью теряет активность. Полная деактивация COVID-19 происходит при температуре 70 °C.

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