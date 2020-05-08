Как сообщают в Роспотребнадзоре, активность COVID-19 зависит от температуры. При жаркой и солнечной погоде вероятность заражения снижается.
При температуре выше 30 °C, солнечных лучах и низком уровне влажности коронавирусная инфекция практически полностью теряет активность. Полная деактивация COVID-19 происходит при температуре 70 °C.
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08.05.2020 110