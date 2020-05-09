Разбойники со стрельбой ограбили «Пятерочку» Всеволожске

Добычей преступников стала бутылка водки «Финский лёд».

По информации правоохранительных органов, мужчина и женщина вошли в магазин на Октябрьском проспекте с преступными побуждениями. Взяв с полки бутылку водки, они попытались выйти из магазина, но им помешали работники. Поняв, что просто так выйти не получится, мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону продавцов, после чего воспользовавшись, случаем парочка разбойников скрылась.

На следующий день сотрудники полиции постучались в квартиру к злоумышленникам на улице Ленинградской. Парочку задержали и поместили в изолятор.

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