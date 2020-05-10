Магазинам одежды разрешат работать на первом этапе снятия ограничений в России

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что магазины одежды и обуви смогут начать работу на первом этапе снятия ограничений.

«На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — уточнила специалист в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.

Кроме того, Руженцова подчеркнула, что в торговых точках должны быть условия для соблюдения дистанции между посетителями.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области за сутки по состоянию на 10 мая коронавирус выявили у 67 человек. В России за этот период выявили выявили 11 012 новых случаев заражения.