Уличный спор в Выборге закончился стрельбой

Как ранее сообщал ivbg.ru, 10 мая очевидец сообщил о стрельбе в центре Выборга. Соответствующее сообщение поступило в полицию.

Сотрудники полиции установили, что двое местных жителей поссорились у дома № 2 по проспекту Ленина в Выборге. Один из полемиков, наглядно подкрепляя свою правоту, выстрелил из пистолета в сторону 24-летнего оппонента, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали у дома № 1 по улице Соборной – им оказался 36-летний местный житель. У него изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.