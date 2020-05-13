В России ЕГЭ перенесли на более поздний срок, а ОГЭ отменили

Сроки проведения ЕГЭ в России перенесли с 8 июня на более поздние сроки. Об этом заявил замминистра просвещения России Виктор Басюк.

В ближайшее время будут озвучены окончательные даты начала аттестационной кампании. Отмечается, что для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы в этом году, обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

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Обязательные экзамены по русскому и математике для девятиклассников и вовсе отменили. Итоговые оценки выставят на основании годовых результатов.

Ранее, единый государственный экзамен предлагали перенести на середину июля или начало августа. В связи с этим, начало учебного года в вузах будет отложено на 1 октября.