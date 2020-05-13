Более миллиона просмотров набрали трансляции мероприятий ко Дню Победы в Ленобласти

Более миллиона просмотров набрали мероприятия ко Дню Победы, транслируемые на телеканале «ЛенТВ24», в соцсетях и региональных СМИ.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в условиях пандемии в 2020 году удалось провести с помощью онлайн-трансляций телеканалов, сеть вещания которых была нацелена на максимальное освещение. 9 мая в эфире «ЛенТВ24» за ними наблюдали около 224 000 жителей Ленобласти, еще 275 000 просмотров набрала группа телеканала в социальной сети «ВКонтакте».