Новые станции водоподготовки обеспечат жителей Аврово и Иссада чистой питьевой водой

В поселках Аврово и Иссад в Волховском районе Ленобласти установят две современные станции водоподготовки.

Жители двух поселений будут обеспечены чистой питьевой водой, которая соответствует всем необходимым нормативам. Станции планируют запустить уже в июле этого года.

ГУП «Леноблводоканал» уже заключил договор на поставку современных станций. До этого жители двух поселений централизованно получали только техническую воду.

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В ближайшее время будут заключены договоры на поставку аналогичных станций водоподготовки в Лужский и Сланцевский районы.