Новые станции водоподготовки обеспечат жителей Аврово и Иссада чистой питьевой водой

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В поселках Аврово и Иссад в Волховском районе Ленобласти установят две современные станции водоподготовки.

Жители двух поселений будут обеспечены чистой питьевой водой, которая соответствует всем необходимым нормативам. Станции планируют запустить уже в июле этого года. 

ГУП «Леноблводоканал» уже заключил договор на поставку современных станций. До этого жители двух поселений централизованно получали только техническую воду.

Вам будет интересно
«Леноблводоканал» завершает капремонт главного коллектора в Коммунаре
ГУП «Леноблводоканал» завершает капремонт сдвоенного канализационного коллектора в Гатчинском районе. Пройденные участки сразу благоустраиваются. Как рассказали в ведомстве, диаметр каждой трубы...
22.04.2020 647

В ближайшее время будут заключены договоры на поставку аналогичных станций водоподготовки в Лужский и Сланцевский районы.