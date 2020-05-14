Жители Петербурга определили самый чистый район города

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают «Невские Новости», жители Петербурга с помощью онлайн-голосования определи городской район с самой качественной весенней уборкой.

Голосование проходило по пятибалльной шкале в период с 20 апреля по 13 мая на официальном сайте правительства Петербурга. В опросе приняли участие более 40 тыс. человек. А сама весенняя уборка проводилась с 1 по 30 апреля. За это время были убраны 16 тыс. дворов.

Победителем уже во второй раз стал Петродворцовый район. В топ-5 также вошли Кронштадтский, Фрунзенский, Пушкинский и Петроградский районы.

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