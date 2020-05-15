Во Всеволожском районе в бассейне утонул ребенок

Инцидент произошел 14 мая в поселке Куйвози во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации правоохранительных органов, мальчик с сестрой находились на улице, когда он упал в бассейн. На помощь ребёнку пришла бабушка, однако спасти мальчика ей не удалось.

Отмечается, что ребёнок скончался до приезда скорой помощи.

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По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.