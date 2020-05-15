В Ленобласти от укусов клещей пострадало более 500 человек

Роспотребнадзор Ленобласти сообщает об активности клещей в регионе: по состоянию на 15 мая от их укусов пострадали уже более 500 человек.

В ведомстве отмечают, что от клещей пострадали жители всех 17 районов Ленобласти. Больше всего случаев зарегистрировано в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах.

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Всего в больницу обратились 500 человек, часть из них — несовершеннолетние. Отмечается, что за прошедшую неделю клещи успели укусить 157 человек, в том числе 39 детей.