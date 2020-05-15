Противники благоустройства парка Песчанка попытались сорвать День Ленобласти спам-атакой

Некоторые местные жители не поддержали благоустройство парка Песчанка во Всеволожском районе, где планируется отпраздновать День Ленинградской области. В результате на Instagram-аккаунт Александра Дрозденко была организована спам-атака противников благоустройства с целью переубедить главу региона. Главный редактор ЛенТВ24 Олег Черных прокомментировал ситуацию.

Вначале почти поверил в войну ботов в аккаунте Александра Юрьевича в Инстаграм. До такой степени все было выверено и красиво. И вот эти вот все представители Узбекистана с написанными латиницей именами, призывающие к строительству парка. Все это выглядело настолько нелепо, настолько возведено в абсолют. Что так и хотелось сказать: Власти! Опомнитесь! С ума сошли так себя подставлять? Времена ботов давно прошли!

А потом присмотрелся к этому онлайн побоищу. Полистал ответы. И вот что думаю. Прошедший, во время службы в армии, горячие точки, Андрей Низовский никогда не опустится до такой подлости, как покупка ботов для накрутки голосований в соцсетях. Или для комментариев в аккаунте своего босса. Не поверю, потому что такое даже представить себе не могу.

Но тут же даже не в Низовском дело. И не в парке Песчанка, до которого персонально нет никакого дела ни Навальному, ни Ходорковскому, ни ботам этим «made in Узбекистан».

Могу предположить, что сегодня мы наблюдаем организованную попытку сорвать празднование Дня Ленинградской области. Со всеми вытекающими последствиями и персональной ответственностью от Андрея Низовского до Александра Дрозденко. Парк ведь планируется одной из центральных точек праздника.

Но люди, которые в протестных чатиках ищут юристов для массового забрасывания прокуратуры заявлениями на действия власти, должны понимать, что все тайное, рано или поздно, становится явным.

И что неприкрытая похожесть протестных акций в Ленинградской области (и источники финансирования этих акций) рано или поздно заинтересует не только СМИ. Или уже заинтересовала.