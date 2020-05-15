«Леноблинвентаризация» позволяет оформлять заказы онлайн

В 47 регионе «Леноблинвентаризация» запускает онлайн-услуги. На официальном сайте появился новый раздел, который позволяет клиентам оформить заказ не выходя из дома.

Так, чтобы заказать копию учетно-технической документации, архивную справку, акт обследования или изготовить технический план и техпаспорт, необходимо зайти на главную страницу сайта в раздел «Онлайн-услуги», выбрать нужную категорию, и последовательно заполнить анкету.

По словам гендиректора ГУП «Леноблинвентаризация» Андрея Карельского, сейчас необходимость дистанционного взаимодействия повысилась в несколько раз — именно поэтому создан соответствующий сервис.