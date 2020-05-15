Путин проведет заседание по апрельским выплатам медикам

Сегодня, 15 мая, на совещании с главами регионов и ведомств Владимир Путин заявил, что на следующей неделе проведет заседание по поводу апрельских выплат медикам.

«Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, что эти деньги должны быть выданы за работу с коронавирусными больными, а не часы», — подчеркнул президент.

Пресс-служба правительства Ленобласти подчеркивает, что президентские надбавки медицинским работникам в СЗФО выплачены в полном объеме. На указанные цели регионам Северо-Западного федерального округа выделено 2,1 млрд рублей. Всеми субъектами Российской Федерации заключены соглашения с Минздравом России.