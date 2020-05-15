Депутаты Ленобласти просят включить средства компенсационного фонда в Фонд защиты дольщиков

Ленобласти для завершения строительства проблемных объектов в областном бюджете потребуется увеличение указанных средств почти в три раза, с запланированных 2,8 млрд руб. до 6,165 млрд. руб., что практически не представляется возможным.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, вчера, 14 мая, постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству областного парламента поддержала проект соответствующего обращения Законодательного собрания Ленобласти к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину.

Инициаторы обращения депутаты Николай Пустотин и Андрей Лебедев отмечают, что на рассмотрении в Госдуме РФ находится проект федерального закона № 841216-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он принят в первом чтении 13 декабря 2019 года и в настоящее время находится на стадии рассмотрения во втором чтении. Поскольку законопроект отнесен к предмету ведения Российской Федерации, он не направлялся в органы государственной власти субъектов Российской Федерации для представления ими отзывов на указанный законопроект.

В настоящее время в соответствии с положениями Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на финансирование мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, и имущества, в случае привлечения застройщиками денежных средств участников долевого строительства, используются средства компенсационного фонда, формируемого за счет обязательных отчислений (взносов) таких застройщиков.

Вышеуказанным законопроектом предусмотрен принципиально новый механизм правового регулирования. Так, вместо действующего в настоящее время принципа целевого использования средств компенсационного фонда предлагается осуществлять урегулирование обязательств застройщиков за счет имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», в том числе сформированного за счет имущественных взносов публично-правовых образований (субъектов Российской Федерации), имеющих целевой характер использования.

Вместе с тем в настоящее время с учетом положений вышеназванного действующего законодательства о долевом строительстве ряд регионов заключили соглашения с этим Фондом о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда из бюджетов субъектов Российской Федерации.

В Ленинградской области на основании такого соглашения определен размер имущественного взноса Ленинградской области в имущество Фонда на 2019-2022 годы в размере 2,8 млрд руб.(в 2019 г. — 800 млн. руб., в 2020 г. — 500 млн. руб., в 2021 г. — 700 млн руб., в 2022 г. — 800 млн. руб.). Указанный размер сформирован исходя из определенных указанным соглашением пропорций софинансирования (49% — бюджет Российской Федерации и 51% — бюджет Ленинградской области), а также с учетом суммы средств компенсационного фонда, который сформирован за счет средств застройщиков, находящихся на территории Ленинградской области. Они включают страховые премии, полученные страховщиками и застройщиками в порядке возврата от страховщиков по договору страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. При этом общая сумма средств компенсационного фонда равняется сумме, запланированной в двух указанных бюджетах.

Исходя из планируемых изменений, предполагается, что средства компенсационного фонда будут приравнены к средствам федерального бюджета. В свою очередь, это вызовет необходимость увеличения средств бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых на восстановление прав граждан, являющихся пострадавшими участниками долевого строительства.

Обращаем особое внимание на то, что согласно Единому реестру проблемных объектов количество таких объектов на территориях некоторых субъектов Российской Федерации является значительным. Например, в Московской области 803 проблемных объекта, в Краснодарском крае — 269, в Ленинградской области — 202, в г. Москва — 141, в г. Санкт-Петербург — 30.

Ленобласти для завершения строительства проблемных объектов в областном бюджете потребуется увеличение указанных средств почти в три раза, с запланированных 2,8 млрд руб. до 6,165 млрд. руб., что практически не представляется возможным.

Учитывая высокую социальную значимость законопроекта, Законодательное собрание Ленинградской области обращается, депутаты просят об исключении в рамках второго чтения из проекта федерального закона положений, направленных на упразднение принципа целевого использования средств компенсационного фонда и включение средств компенсационного фонда в состав имущества Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.