Ленинский суд в Петербурге принял решение арестовать заместителя гендиректора «Ленэнерго» по капитальному строительству. Ему вменяют хищение 131 млн рублей.

Алексей Горячев был задержан по делу о прокладке высоковольтных кабелей. Следствие считает, что он вместе с подельниками из других фирм организовал переплату в 131,3 млн рублей.

Горячева отправили под домашний арест до 12 июля.

Ранее в центральном офисе «Ленэнерго» на площади Конституции в Петербурге прошли обыски. Они связаны с прокладкой кабельных линий в 2015 и 2016 годах для построенной на Крестовском острове «Зенит-Арены».