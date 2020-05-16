Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 16 мая

Согласно последним данным на 16 мая, по всему миру заражены коронавирусом 4,63 млн человек. Умерли при этом 308,6 тысяч человек, вылечились 1,76 млн.

В России первое место по количеству зараженных занимает Москва (135,4 тыс.). На втором месте находится Московская область (25,5 тыс.), замыкает тройку Санкт-Петербург (9,4 тыс.).

С учетом статистики по всему миру, на первом месте по количеству зараженных находится США (1,48 млн), на втором — Испания (274,3 тыс.). Россия занимает третье место (263 тыс.).