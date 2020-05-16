Следком Ленобласти проведет доследственную проверку после сообщения СМИ о нелегальной свалке в Лужском районе, которую должны были закрыть по решению суда.

Жители поселка Мшинская обеспокоены проблемой, связанной с нарушением экологии в микрорайоне, сообщает пресс-служба ведомства.



На место выехала следственная группа с участием следователей-криминалистов. Сейчас принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ситуация получит юридическую оценку. Продолжаются первоначальные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.